Kirche Herrmann lehnt Gottesdienstverbot ab Am besten generell keine Präsenzgottesdienste mehr zulassen? Das sieht der bayerische Innenminister anders.

Joachim Herrmann, Bayerischer Staatsminister des Innern, für Sport und Integration.

München.Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat ein Verbot von Präsenzgottesdiensten an Weihnachten auch vor 21 Uhr abgelehnt.

„Gerade die gottesdienstlichen Feiern des Weihnachtsfestes gehören für viele Bürgerinnen und Bürger und auch für mich untrennbar zur Feier der Geburt Jesu dazu“, sagte der CSU-Politiker am Mittwoch. „Meiner Erfahrung nach halten sich unsere großen Kirchen in Bayern sehr penibel an die strengen Corona-Schutzvorkehrungen.“ Sie achteten genauestens darauf, dass keine Infektionsgefahren durch den Gottesdienst entstehen.

„Es gibt für mich überhaupt keinen Anlass, daran zu zweifeln. Es gibt klare Regeln wie die Maskenpflicht, den Mindestabstand und das Gesangsverbot.“ Außerdem sei die Gefahr durch Aerosole in den hohen Räumen der Kirchen nicht so groß.

Unter anderem der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst hatte gefordert, an Weihnachten keine Präsenzgottesdienste zuzulassen, um Ansteckungen zu vermeiden. Spätabendlichen Christmetten oder Mitternachtsmessen sind wegen der Ausgangsbeschränkungen ab 21 Uhr nicht erlaubt.