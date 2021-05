Anzeige

Brände Herrmann nach Stromausfall: „Beunruhigende Dimension“ Nach dem mutmaßlich von Brandstiftern verursachten Stromausfall in München sieht Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) eine neue Dimension.

Mail an die Redaktion Starkstromkabel brennen in einer Baugrube. Foto: ---/Feuerwehr München/dpa/Archivbild

München.„Wir nehmen das sehr ernst. Die Auswirkungen des Stromausfalls hatten von der Dauer und Größenordnung her eine beunruhigende Dimension“, sagte er nach Angaben seines Ministeriums. Zuvor hatte der „Münchner Merkur“ darüber berichtet.

Bereits seit einigen Jahren verübten Linksextremisten in ganz Deutschland vermehrt Brandanschläge, sagte Herrmann. Ziele waren den Angaben zufolge „unter anderem Verkabelungen bei der Bahn, hochwertige Fahrzeuge und Mobilfunkeinrichtungen, wie im vergangenen Jahr auch in München“. All das sei „sehr besorgniserregend“.

Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Feuer in einer Baugrube, das einen großflächigen Stromausfall in der Landeshauptstadt verursachte, absichtlich gelegt wurde. Sie prüfen ein Bekennerschreiben aus dem linksextremen Milieu.

