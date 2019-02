Verkehr Herrmann präsentiert Bayerns Unfallzahlen Mehr Autos, mehr Unfälle, mehr Tote: Wie in den vergangenen Jahren dürfte der unheilvolle Dreiklang auch in der aktuellen Verkehrsunfallstatistik des Freistaats Bestätigung finden.

München.Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) will den Bericht für das Jahr 2018 heute vorstellen. Dabei will er insbesondere auf die wichtigsten Unfallursachen und besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer eingehen.

Wie die Einwohnerzahl steigt auch der Bestand an Kraftfahrzeugen in Bayern seit Jahren stetig an. Alleine von 2011 bis 2017 verzeichneten die Statistiker ein Plus von 11,4 Prozent auf 9,8 Millionen. Eine ähnliche Entwicklung zeigte sich auch bei der Unfallzahl mit 350 715 Verkehrsunfällen im Jahr 2011 und 404 951 in 2017 (+ 15,5 Prozent). Nachdem die Zahl der Verkehrstoten 2017 mit 608 den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als 60 Jahren erreicht hatte, stellt sich die Frage, ob zumindest der positive Trend Bestand hat.