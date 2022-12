Innenminister Herrmann: „Reichsbürger“-Umtriebe sind „neue Kategorie“

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat die nach einer Großrazzia in der „Reichsbürger“-Szene ans Licht gekommenen demokratiefeindlichen Umtriebe als „neue Kategorie“ bezeichnet. „Dass Leute überhaupt das Ziel haben, unsere ganze Demokratie zu beseitigen, ist schon unglaublich und auch furchterregend“, sagte Herrmann am Samstag im Interview des Bayerischen Rundfunks (Bayern 2 am Samstagvormittag).

dpa