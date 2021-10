Anzeige

Parteien Herrmann statt Söder bei CSU-Kundgebung am Einheitstag Bayerns Ministerpräsident Markus Söder kommt am Sonntag nicht wie zunächst angekündigt zu einer CSU-Kundgebung zum Tag der Deutschen Einheit im einst geteilten Dorf Mödlareuth.

Merken

Mail an die Redaktion Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild

Töpen.Stattdessen wird sein Parteifreund und Innenminister Joachim Herrmann erwartet. Die CSU informierte am Donnerstag über die Planänderung.

Das Dorf Mödlareuth, in dem heute rund 50 Menschen leben, liegt in Bayern und Thüringen. Lange war der Ort durch eine Mauer geteilt gewesen. Teile der Mauer und der Sperranlagen sind erhalten und können besichtigt werden. Neben der CSU-Kundgebung wollen am Sonntag 17 Verbände und Institutionen, darunter kirchliche Organisationen, unter dem Motto „Mödlareuth - grenzenlos bunt„ im Deutsch-Deutschen Museum in dem Ort feiern.

© dpa-infocom, dpa:210930-99-429524/2