Gesundheit Herrmann stellt formal Katastrophenfall fest Nun ist es amtlich: Wegen der hohen Corona-Zahlen ist Bayern von diesem Mittwoch an wieder im Katastrophenmodus.

Mail an die Redaktion Joachim Herrmann (M, CSU), Innenminister von Bayern. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Innenminister Joachim Herrmann (CSU) stellte den Katastrophenfall am Dienstagabend offiziell fest und setzte damit den Kabinettsbeschluss von Sonntag um. „Ziel ist eine koordinierte und strukturierte Vorgehensweise aller im Katastrophenschutz mitwirkenden Behörden, Dienststellen und Organisationen“, erklärte Herrmann und betonte: „Nur so können die Gefahren der Corona-Pandemie abgewehrt werden.“ Es gebe nunmehr „klare Steuerungs- und Eingriffsmöglichkeiten“. So obliege dem Innenministerium nun die Führung aller Einsatzkräfte.