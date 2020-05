Anzeige

Kriminalität Herrmann über Anschlag in Waldkraiburg: Thema „sehr ernst“ Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nimmt den erneuten Anschlag auf ein türkisches Lebensmittelgeschäft im oberbayerischen Waldkraiburg „sehr, sehr ernst“.

Merken

Mail an die Redaktion Joachim Herrmann, Innenminister von Bayern, nimmt an einem Pressegespräch teil. Foto: Sven Hoppe/dpa

Waldkraiburg.Der Ressortchef sagte am Mittwoch in München weiter: „Wir messen dem Geschehen eine sehr hohe Bedeutung bei.“ Der Vorfall werde sowohl von der Kriminalpolizei als auch in Richtung Staatsschutz sehr ernst genommen.

In der Nacht zum 27. April waren bei einem möglicherweise extremistischen Brandanschlag auf einen türkischen Lebensmittelladen sechs Menschen verletzt worden. Bei dem neuen Fall in der Nacht zum Mittwoch handelte es sich um eine Sachbeschädigung. Es werde ein Zusammenhang mit dem vorherigen Anschlag gesehen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. „Das ist jetzt natürlich Aufgabe der Polizei festzustellen, ob es einen unmittelbaren Zusammenhang gibt“, sagte Herrmann.