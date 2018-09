Polizei

Herrmann übergibt ersten Polizisten neue Dienstpistolen

Bayerns Polizisten können mit ihren neuen Dienstpistolen 15 Schuss unmittelbar hintereinander abfeuern. Bisher waren es nur acht, dann musste das Magazin neu geladen werden. Außerdem sei die SFP9-TR von Heckler & Koch leichter und habe einen Griff, der sich individuell an die Beamten anpassen lasse, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Montag in Dachau bei München. Als Erste im Freistaat bekamen dort 160 Polizeianwärter bei der Bereitschaftspolizei die neue Waffe. Bis Ende 2019 sollen alle 33 500 Waffenträger der Polizei die Pistole haben.