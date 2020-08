Anzeige

Schutzmaßnahmen Herrmann: Verstöße konsequent bestrafen Wer sich nicht an die Anti-Corona-Auflagen bei Demonstrationen hält, soll wohl laut Bayerns Innenminister bestraft werden.

Joachim Herrmann (CSU) bei einer Pressekonferenz. Foto: Peter Kneffel/dpa/

München.Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will Verstöße gegen Anti-Corona-Auflagen auf Demonstrationen konsequent ahnden – und erwägt dabei auch härtere Strafen. Es gelte die Versammlungsfreiheit – das bedeute aber nicht, dass sich Teilnehmer über Infektionsschutzmaßnahmen hinwegsetzen dürften, sagte Herrmann am Dienstag in München.

Im BR-Fernsehen hatte Herrmann zuvor gesagt: „Es wird ohnehin zurzeit diskutiert, inwieweit wir in bestimmten Bereichen die Bußgelder noch weiter erhöhen müssen, um einen noch stärker abschreckenden Effekt zu erzielen.“ Dabei gehe es beispielsweise auch um Verstöße gegen Quarantäne-Vorschriften oder die Pflicht, sich nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet testen zu lassen. Es gehe dabei um den Schutz der Gesundheit anderer Menschen.

