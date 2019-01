Sicherheit Herrmann will Polizeipräsenz erhöhen Nach der Prügelattacke in Amberg will Bayerns Innenminister die Sicherheitskräfte aufstocken und härter durchgreifen.

Amberg.Nach der Prügelattacke von vier Flüchtlingen auf Passanten in Amberg prüft die Polizei Berichte über eine rechte Bürgerwehr. Ein Sprecher sagte gestern, entsprechende Auftritte in sozialen Medien seien bekannt. Hinweise auf Patrouillen, Demonstrationen oder dergleichen habe er nicht. Auch ein Rathaussprecher dementierte dies. Tags zuvor hatte Ambergs Oberbürgermeister Michael Cerny der Mittelbayerischen bestätigt, dass patrouillierende Gruppen beobachtet worden seien. Auch habe es Ankündigungen weiterer Aktivitäten rechter Gruppen in der Stadt gegeben. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte, der Staat werde es nicht zulassen, wenn NPD und AfD versuchten, sich als Bürgerwehren darzustellen.

Innenminister Joachim Herrmann erklärte: „Wir brauchen keine Neonazis für die Sicherheit in unserem Land.“ Sollten sich doch Bürgerwehren formieren, werde die Polizei in Amberg versuchen, dies zu unterbinden. Die Polizei-Präsenz in der oberpfälzischen Stadt werde bald verstärkt.

Verfahren werden geprüft

Vier junge Asylbewerber sollen am Samstag in der oberpfälzischen Stadt Passanten geschlagen und zwölf von ihnen verletzt haben. Am Sonntag waren dann nach Darstellung eines Sprechers der Stadt vier Nürnberger NPD-Mitglieder mit dem Zug nach Amberg gekommen, kurz in roten Westen durch die Stadt spaziert und dann wieder nach Nürnberg zurückgefahren.

Die vier jungen Asylbewerber sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungsbehörden werfen ihnen vor allem gefährliche Körperverletzung vor. Nach Angaben von Herrmann ist bei einem von ihnen das Asylverfahren beendet, so dass die Rückführung in das Heimatland eingeleitet werden kann. Bei den anderen seien die Verfahren noch offen. Sollten die Asylbewerber zu Haftstrafen verurteilt würden, „ist es auf jeden Fall ein Grund, den Aufenthalt noch rascher zu beenden“, sagte Herrmann. Gäbe es einen Abschiebeschutz, müsste dieser widerrufen werden.

Debatte um Asylrecht

Die AfD-Landtagsfraktionschefin Katrin Ebner-Steiner sagte in Amberg, das Asylrecht müsse verschärft und die Zahl der Polizeistreifen erhöht werden. Nach Angaben der CSU wollen Union und SPD mögliche Hindernisse für die Abschiebung straffälliger Asylbewerber beseitigen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte zum Thema Abschiebung, es werde geprüft, ob nach Amberg noch weitergehende gesetzliche Verschärfungen nötig seien.

