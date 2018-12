Migration

Herrmann: Zahl der Asylbewerber geht immer weiter zurück

Die Zahl der Asylbewerber in Bayern geht kontinuierlich zurück. Am Jahresende werde die Zahl der Asylanträge bei um die 22 000 liegen, sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch in München. Das wären rund 2000 weniger als im vergangenen Jahr. „Es entspannt sich von Monat zu Monat weiter“, sagte Herrmann. Zum Höhepunkt der Flüchtlingskrise war die Zahl noch um ein Vielfaches höher gelegen: Im Jahr 2015 waren in Bayern knapp 68 000 Asylanträge gezählt worden, im Jahr 2016 sogar 82 000. In diesem Jahr waren es bis Ende Oktober lediglich 18 746 Erstanträge.