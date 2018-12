Fussball

Hertha: Verletzungen ohne Auswirkungen auf Winter-Planungen

Fußball-Bundesligist Hertha BSC will nicht mit Neu-Verpflichtungen in der Winterpause auf die aktuelle Verletzungsmisere reagieren. „Wir gehen davon aus, dass wir in der ersten Januarwoche wieder hoffentlich alle zurück im Training haben werden“, sagte Geschäftsführer Michael Preetz vor dem letzten Heimspiel des Jahres gegen den FC Augsburg am Dienstagabend (20.30 Uhr/Sky). „Insofern wird es keine Auswirkungen auf die Kaderplanung im Winter haben.“