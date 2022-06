G7-Gipfel Heusgen: G7 stehen geschlossen da, Krieg wird länger dauern

Die Gruppe der sieben Industrieländer (G7) sendet aus Sicht des Leiters der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, vom Gipfel in Elmau ein geschlossenes Signal aus. Vor dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine habe es große Differenzen gegeben, das habe sich aber „massiv verändert“, sagte Heusgen am Montag im Deutschlandfunk. „Da stehen die G7 geschlossen da“, urteilte er.

