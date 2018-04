Fussball Heynckes betont Ancelotti-Anteil an Bayern-Meisterschaft

Augsburg.Bayern Münchens Trainer Jupp Heynckes hat den Anteil des früheren FCB-Trainers Carlo Ancelotti an der Meisterschaft des Clubs hervorgehoben. „Ich möchte einen Gruß nach Italien schicken und zwar zu Carlo Ancelotti“, sagte Heynckes am Samstag beim Pay-TV-Sender Sky, nachdem sein Team mit einem 4:1 (2:1)-Sieg in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg den 28. deuschen Meistertitel perfekt gemacht hatte. Der Italiener Ancelotti, der die Bayern bis zum 28. September 2017 betreut hatte, habe ebenfalls seinen Anteil am Titel, sagte Heynckes: „Er ist nicht nur ein großartiger Trainer, sondern auch eine großartige Person.“