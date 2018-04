Fussball

Heynckes freut sich auf Duell mit Zidane

Jupp Heynckes freut sich darauf, sich zum Ende seiner Karriere als Fußball-Trainer auch noch mit Zinedine Zidane messen zu können. „Ich war ein großer Bewunderer von Zidane als Spieler und auch jetzt als Trainer. Mir gefällt, wie Real Madrid Fußball spielt und wie unaufgeregt er am Spielfeldrand ist. Er produziert sich nicht für die Öffentlichkeit und die Medien“, sagte der 72 Jahre alte Trainer des FC Bayern München vor dem Halbfinalduell in der Champions League mit dem Franzosen. Der 45 Jahre alte Zidane hat Real zweimal nacheinander zum Titelgewinn in Europas Königsklasse geführt.