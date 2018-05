Fussball

Heynckes sehr zufrieden: „Werde Leben genießen“

Jupp Heynckes kehrt auch ohne die Wiederholung des Titel-Triples mit dem FC Bayern München „sehr zufrieden“ in den Fußball-Ruhestand zurück. „Ich werde keine Entzugserscheinungen haben - und auch keine Langeweile“, sagte der 73 Jahre alte Trainer, der am Samstag gegen den VfB Stuttgart zum letzten Mal bei einem Heimspiel des FC Bayern in der Münchner Arena auf der Bank sitzten wird.