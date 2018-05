Fussball

Heynckes sieht bei Neuer noch WM-Hoffnungen: Boateng läuft

Jupp Heynckes hält eine WM-Teilnahme von Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer weiterhin für möglich. „Es bestehen schon Hoffnungen, dass er ins Trainingslager der Nationalmannschaft einziehen kann“, sagte der Coach des FC Bayern am Freitag in München und ergänzte: „Er muss das letztendlich selbst entscheiden. Er muss das Gefühl haben, dass da nichts passieren kann.“ Bundestrainer Joachim Löw gibt am kommenden Dienstag sein vorläufiges WM-Aufgebot bekannt. Titelverteidiger Deutschland startet am 23. Mai in Südtirol in die Vorbereitung auf die WM in Russland.