Fussball Heynckes vor Sevilla: Serie Vergangenheit Jupp Heynckes will sich vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Sevilla nicht mit der schwarzen Spanien-Serie des FC Bayern München befassen. „Was in den letzten vier Jahren geschehen ist, ist für mich Vergangenheit und hat für mich keine Bedeutung“, sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Ostermontag.

Mail an die Redaktion Trainer Jupp Heynckes vom FC Bayern München spricht bei Pressekonferenz. Foto: Sven Hoppe

Sevilla.Die Bayern waren von 2014 bis 2017 in der K.o.-Runde jeweils gegen eine spanische Mannschaft gescheitert. Heynckes erinnerte am Abend vor dem Spiel daran, dass er mit den Münchnern 2012 gegen Real Madrid und 2013 gegen den FC Barcelona zweimal ins Finale eingezogen war.

Die Niederlagen seien Vergangenheit, sagte Mittelfeldakteur Javi Martínez. „Wir denken nicht über andere Spiele und andere Jahre nach. Wir wollen natürlich gerne wieder die Champions League gewinnen, wir möchten dieses Gefühl wieder haben. Wir müssen schrittweise gehen“, sagte der Spanier und warnte vor dem fünfmaligen Sieger in UEFA-Cup und Europa League. „Sie haben Geschichte geschrieben in der Europa League. Das ist ein gefährlicher Gegner. Wir müssen 100 Prozent alles geben, um in die nächste Runde zu kommen.“

Wieder mit dabei ist der zuletzt angeschlagene Arturo Vidal. „Er steht morgen zur Verfügung, genauso wie Juan Bernat“, sagte Heynckes. Beide hatten beim 6:0 gegen Borussia Dortmund angeschlagen gefehlt. Heynckes will am Dienstag (20.45 Uhr) einen Sieg einfahren und erwartet eine „tolle Fußballatmosphäre und ein heißblütiges Publikum“ im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.