Fussball

Heynckes würdigt Wenger: Ein Toptrainer in Europas Fußball

Jupp Heynckes hat den am Saisonende beim FC Arsenal ausscheidenden Trainer-Kollegen Arsène Wenger für seine erfolgreiche Arbeit bei dem englischen Fußball-Topclub gewürdigt. „Er war einer der Toptrainer im europäischen Fußball. Er hat den englischen Fußball durch seine Philosophie positiv beeinflusst“, sagte der 72 Jahre alte Heynckes, der selbst am Saisonende seine Trainerlaufbahn beim FC Bayern beenden wird, am Freitag in München.