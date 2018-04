Fussball

Heynckes: Beste Geschenk für Ribéry wäre Meisterschaft

Viele Gedanken um einen unvergesslichen Geburtstag von Franck Ribéry muss sich Jupp Heynckes nicht machen. „Das beste Geschenk wäre natürlich, dass wir deutscher Meister würden. Am Geburtstag die deutsche Meisterschaft ist überragend“, sagte Trainer Jupp Heynckes am Freitag in München. Ribéry würde am Samstag durch die achte deutsche Fußball-Meisterschaft mit Oliver Kahn, Mehmet Scholl, Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger gleichziehen. Nicht mal Franz Beckenbauer habe so viele Titel, sagte der Bayern-Coach.