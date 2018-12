Hobby Hier schneit es das ganze Jahr Der Nürnberger Josef Kardinal pflegt und hegt seine große Schneekugelsammlung. Es rieselt auch auf Mickey Mouse.

Von Thomas Tjiang

Mail an die Redaktion Ein Geschenk infizierte ihn mit dem Schneekugel-Virus: Heute besitzt Josef Kardinal mit 10 000 Stück eine bedeutende Sammlung. Doch die allermeisten Stücke haben nur einen ideellen Wert. Fotos: Thomas Tjiang/epd

Nürnberg.Für den Nürnberger Josef Kardinal ist in diesem Jahr wohl schon früher Weihnachten. Der 69-jährige passionierte Sammler von Schneekugeln rechnet für Dezember mit dem exakt 10 000. Exemplar für sein außergewöhnliches Hobby. Es wird voraussichtlich ein Produkt von einem der beiden deutschen Schneekugel-Hersteller sein, „entweder eine Kleinstserie oder gar eine Einzelanfertigung“, sagt Kardinal.

Die Nummer 9999 seiner Sammlung ist bereits bei ihm angekommen und steht aktuell noch auf dem Klavier im Wohnzimmer in seinem Einfamilienhaus im Nürnberger Süden. Die außergewöhnlich große Einzelanfertigung mit einem stattlichen Gewicht von sieben Kilo von einem österreichischen Schneekugel-Produzenten enthält nur die vier stolzen Zahlen.

Von prächtig bis kitschig Prachtbauten: Die Leipziger Thomas-Kirche ist eines der vielen sakralen Motive, die sich in der Sammlung von Schneekugel-Sammler Josef Kardinal findet. Für die Schneekugeln mit den Loire-Schlössern musste er eigens nach Frankreich reisen, den die Kugeln gibt es nur vor Ort.

Weihnachtliches: Auch die heilige Familie in Bethlehem findet sich in vielen Varianten in der Sammlung. Noch bis 10. Februar zeigt eine Sonderausstellung im Stadtmuseum Crailsheim Stücke aus Kardinals Sammlung unter dem Titel: „Was vom Winter übrig blieb.“

Das Klavier des pensionierten Finanzbeamten Kardinal spielt für den Sammler eine große Rolle. Der Liebhaber moderner Kunst erhielt 1984 von Freunden seine erste Schneekugel geschenkt und wusste nicht, wohin mit dem kitschigen Souvenir. Also platzierte er es mehr aus Verlegenheit auf dem Klavier. Das verleitete andere Bekannte dazu, ihm ebenfalls Schneekugeln mitzubringen.

Sein Ziel sind Nippesläden

„So wurde ich vom Sammlervirus infiziert“, erklärt Kardinal. Mittlerweile sammelt er fast alles, was erreichbar ist. Allein die Sparte Nikoläuse umfasst „mehrere Hundert“. Auch das Thema Weihnachtsmärkte ist groß vertreten. Dazu kommen Jesus-Darstellungen, die Heilige Familie in Bethlehem, Marien- und Heiligenfiguren. Weltweit böten auch die Pilgerorte für sein Sammlerherz „eine ganze Menge“, erzählt er. Die Zahl allein der Devotionalien aus dem französischen Lourdes, eine der weltweit am meisten besuchte Pilgerstätte, ist „gigantisch“. Der Sammler geht in solchen Orten ganz gezielt in die Nippesläden, von denen sich andere mit Grausen abwenden.

Erstmals ein Vorläufer der Schneekugel ist wohl auf der Pariser Weltausstellung im Jahr 1878 präsentiert worden. Das Patent für eine „Glaskugel mit Schneeeffekt“ sicherte sich der Wiener Mechaniker für Chirurgieinstrumente und Erfinder, Erwin Perzy. Seine Erfindung per Zufall hatte ihn selbst so begeistert, dass er um das Jahr 1900 in Wien eine Schneekugelmanufaktur gründete, die bis heute aktiv ist.

Für Kardinal sollen die Kugeln, in denen es nach dem Schütteln kräftig schneit, möglichst kitschig sein, der „Kitsch muss wehtun“. In seiner Sammlung von A bis Z, die er „als ehemaliger Beamter feinsäuberlich in Listen erfasst“, finden sich viele weitere Themen. Dazu zählen Länder und Städte mit ihren Sehenswürdigkeiten, etwa der Eiffelturm, die Leipziger Thomas-Kirche oder die Sagrada Familia von Gaudi in Barcelona. Es gibt eine Werbe-Ecke mit Schneekugeln von Firmen, eine erotische Ecke mit romantischen oder gar expliziten Darstellungen.

In einer Vitrine stehen ganz alte Exemplare, weiter hinten finden sich einige der wenigen Schneekugeln, die in der früheren DDR hergestellt wurden. Im Nebenraum stehen Schneekugeln mit Gruselmotiven oder die Exponate aus dem Hause Disney. Die Disney-Motive sind auf 500 bis 3000 Stück streng limitiert und wohl die einzige Sparte, die als wertvoll oder gar „Wertanlage“ eingestuft werden kann. Die meisten Stücke haben nur Liebhaberpreise.

Leihgaben für TV-Produktionen

Der Fan von Hundertwasser und James Rizzi hat seine Sammlung in den beiden Kellerräumen untergebracht und vom Boden bis unter die Decke die Regale vollgestopft. Die vereinzelten Lücken, die zu sehen sind, sind die Standorte von Leihgaben. So hat Ende November etwa das Stadtmuseum Crailsheim die Ausstellung „Was vom Winter übrigbleibt – Schneekugeln aus der Sammlung Josef Kardinal“ eröffnet. Auch für Film- oder TV-Produktionen werden Schneekugeln ausgeliehen, gerade jetzt etwa für eine neue Staffel der ZDF-Vorabendserie „Dr. Klein“.

Mehr Platz im Keller räumt Ehefrau Kardinal ihrem Mann mit seiner Mission „Sammeln und Bewahren“ nicht ein. Ansonsten hat sie sich aber mit seinem Hobby arrangiert. Denn um die Schneekugeln der Loire-Schlösser zu bekommen, musste jedes einzelne bereist werden. Euro-Disney-Land in Paris wurde bereits acht Mal besucht, um die jeweils neueste Schneekugel-Edition zum Disney-Film zu ergattern.

Alle halbe Jahre verschwindet Kardinal für drei Wochen im Keller. Dann werden seine Stücke abgestaubt, geschüttelt – damit der Schnee nicht verklebt – und mit Wasser nachgefüllt. Rund 20 bis 30 Liter destilliertes Wasser, um seine „weltgrößte Sammlung“ zu pflegen.

