Erlebnisurlaub Hier urlaubt man freiwillig im Knast In Amberg sind Hoteliers auf witzige Ideen gekommen. Sie lassen ihre Gäste im Gefängnis oder im Kunstzimmer einchecken.

Von Rebecca Sollfrank-Grossmann

Merken

Mail an die Redaktion Wer einmal verhaftet ist, wartet in der Fronfeste gerne noch ein wenig länger auf die Entlassungspapiere. Denn der Urlaub im Hochsicherheitstrakt ist todsicher ein unvergessliches Erlebnis. Foto: L.-Thore Rehbach

Nasszelle? – Bekommt in der Fronfeste eine ganz neue Bedeutung … und ist trotz Gittern vor den Fenstern sogar barrierefrei. Foto: Fronfeste

Amberg.Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele.“ Man könnte meinen, Pablo Picasso müsste schon einmal zu Gast in Amberg gewesen sein. Denn sein Zitat beschreibt erstaunlich treffend das ambitionierte Konzept des Amberger Hoteliers Konstantin Schatz. Seit 2015 verwandelt sich im traditionsreichen Hotel Brunner in der Batteriegasse ein Zimmer nach dem anderen in ein künstlerisches Unikat.

## ######## ######## ##### ## ### ## ###### ###### ##### ######### ####### ###########. „########## ###### ##### #### ##### #### ####### ##### ####### ###########“, ##### #### ######. ### ### ###### – ######## ####### – #### ###### ########. ###### ### ##### ##### ############# #########: ### ########### #### ### ### ######## ############# ### #######################.

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

„##############“, „###########“ #### „#########“

„##### ### #####, ##### #### #### ######“, ###### ##### #### ########. ##### #### ######## ########## ###### ###### #######, ###### ## ##### ############# ##### ###, ### #### ### ######## ####### ## ######? ### ###### ### ####### ######## ######## ### ### ############## ####### ##########: „## #### #### ######### #########, ### ##### ######## ####### ## ###########, #### ### ### #### ####, ### ## ######## ###.“ ### ### ######## ### ##### ## ########## #######? „##### ####### ###### ### ### ############# ### ####“, ########## ### ######## ######## ###### ######## ##### ### ### ###### ###### ###### ##### ## ##### ########### ########.

### ######### ### ########## ###### ### ##### ############ ### #### ###### ###### ####, #### ### ################ ### ###### #### ###### #### „#######“ #######. „##############“, „###########“ #### „#########“ – ######## ### ### #####, ### ################ ### ######## ###### ######. ########## ######## ## ### ###### ### ############## ####### ### ### #### ######## #######, ## ####### ######## ### ##### ## #####. ##### #### #### ###### #### ###### ### „########“. ###### ##### #### ### ########## ## „#############“ ###, ### ###### ############## ### ############# ############## ## #######.

#### ######### ##### ### ############## ## ##### „#### ## ### ###### #### ######“ ###. ############# ## ### ##### ###### #### ## #########, #### ######## ###### ### ############# ########, ### ###### ### ######### #####. ## #### ##### ########, ######### ### #########. ##### ###### ### ### ##### ###### #### ### ######## ###########. „###### #### ##### ###### ### ##### ### ##, ### ### ########.“ ### ##### #### ######### ##### #########: #### #### ### ##### ######## ### ############ ##### #### ##########, #### ### ######### ## ###### #### ############ ###.

########## ###### #### ########### #### ######

######## #############, ##### ########, #### ## ### ### ###### ###### ### ########. ## #########, ### ### ############ #### ##### ######## ######## ### ### ######## ##########. ###### ### ### ###### ####### ### ############## ####### ######## ### ### ################## ### ######## ### ##### ## ########### ### ## ##### ########, ## ### ### ### ##### ######## ######. „### ############ #### #########. ### ########## ##########, #### ##### ## ############## ######## #### ‚###‘ ########### ########### ### #### ##### ### ##### ########## ########### ### ########### ######.“

### ### ##### ### ########, ### #### ########## #### ## ###### ### ### ######## ####### #### #### ########### „############ ######“ ########, ####. ### ################ ########## ## ##### ######-####### ### ########## #### ####### #########. ### ### ####### ####### #### ### ######### ##### #########, ##### ## ########## ###### #### ############## ########### ### ######### ### ### #######, #### ############ ### ##### ######### ########## ### ### ###### ### „######### ### ######“ ########. ### ##### ###### ##### #### ##### ### ############### ## ### ####### ########### ######. #### ###### ### ####### ###### ### ##### #######. ### ######, ########### ######, ######## ########### ########## ### ############# ############# ###### „##########“ ### ### #############, #####, ##### ### ########, ### ########## ###### ### ##### #### ### ######. #### #### ############ #### ###### ####### ### ########, ####### ### ############ ###########, ### ### ######### ########## ####.

### ########-########## ####### ##### #### #### #### #### ###### ########## ######, ##### ## #### ### „###########“ #####. ## ###### ###### ###### #### ####### ###### ### ######### „### ###########“, ## ####### #### ##### ####### ########## ###### ## ###### ####, ### ##### ########## ## ###### ######### ################# ### ### ############ #####. ### #### ###### ### ### ##### ### ############# ##########.

„##########“ ## #### ####### #### ## ###

### ###### #### ## #### ##### #### ###### ### ### ############### ###### ### ######## #########. #### ### ##. ########### ####### ## ### ######## ######### „###############“, ###################### ### ##### „##### ##################“ ## ### ###### #### ###### ## ### „###########“ ### „########“ #########. ### ## ### #### ##### ### ##. ############ ###### ### ######### ####### ########## ### #################, ###### ### ##### ##### ###############. ### ######### ### ## ############ ### ##### ######### ##### ##########, ### #### ####### ####### #### #### ##### ### ##### ############## ### ##### ### ## ### „###### ######“ #########.

###### ### ##### ##########, ### ### ####: „#### #### ### ##### ### ######, #### #### ### ### ##### #########!“

##### ################# „###########“ ####### ### ##### ####### ### ### ######## ##### ##### ## ####### ### ## #### ####### #########. ### ######## ######## ##### #### ## ### ########## ###### ########, „#### ### #### ##### ############ ### ########### ##### ### ####### ###########“, ######## #### #######. ### ##### #### ### ###### ##### ##### ## #### #### ####### ########## ### ####. ### #### ###### ###### ##########, ### ### ##### ##### ####### ### ######## ############# ### #################### ### ################ ## ######. ### ######## ##### ## ### ######## ###### ###### ###. #### ### #### ####### ######## ## ### ##### ########### #########, ### ##### #### ### #### ################ ########## ##### ###########, ## ##. ##### #### ### „##### #########“ ## ########. #### ### ################### #### ### ######### ############, ####### ### ############# ############ #### ### ####### #########.

### ### ### ### ### ########-#####? ### ####### ################ ## ################ – ### ####### #### ######### #######. ### ##### #### ######## ##########, #### ### ######## ### ###########, ### ####### ### ##. ## ### ######## ######### ## #### ########## #####. ## #### ## ### ####-############-########### ### ########## ################# ## ######, „### ########“, ########## #######, „########### ### ####### ####, #### ## ### ##### ######## ########, #### ### #### ########### ## ##########“. ### ### ############# #### ### #### ##### ####### ######## ### ############ ### ### #################### ###########. ### ### ###### ########## ####### ######, ###### #### ####### ## ### ######### ############### ###.

#######, #### ### #### „#########“ #### ######## ############ ###. ## ########### ### ###### ####, ## ####### #### ## ### ### ################## ######. #### ######-######## ##### ### ###### ### ###### ######, ##### ## ###### ## ### ############# ####. ### „##############“ ### ######## ##### #### ####### ### #########. ### ### ### ##### ##### ### ### ##### ############## ## ##### ### ########## ############ ###### ####### ########? „##### ####### ##### ####### ##### ####### ##### ### #### ############ ###.“ ### #### ### ###### ####, ### #### ##### ### #####, ####### ### ###########, ########### ################ ##### ########## #### ######## ### ########## #####. ### ### ####### „######## ####“ ############ ### ######### ######## #### #### ###### ########### ## ### ##### ######### „############ ######“. #### ##### ##### ###### ## ######## ########## #### ## ### ############ #### ##### ##############.

##### ################# ######## ### ##########

####### #####: ################ „#################“ ###### ######### ##### ######. ### ######### ###### ### ####### ### ######### ### ############# ## ############# ### ### ############## „### ##### #####“, ### ### ### ## ##### ##### ######## ### ####-####-##### #####. ## ##### ######## ###### #### ######## ### ######### – ## ## ### ########### #### ## ### ############### ############# – ########## ###### #########: ### ############ #### ## ### ########, ######### ##### ###### ################ …

### #### ### #### ######### ### ### ###############, ### ### ################ ######## ### ######-###### ### ### ##### ######## ###. ### ####### ### ### ####### ### ############### ###### ### ## ####### #######.