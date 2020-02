Innovationen Hightech-Agenda mit Strauß-Effekt Söder präsentiert Regierungsoffensive. Neben Showmomenten gibt es eine ernste Warnung vor der neuen Form des kalten Kriegs.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Hightech-Gipfel mit Showeffekten: Auch der frühere Ministerpräsident Franz Josef Strauß tauchte dafür auf Bildschirmen im Saal auf – und lobte den heutigen Regierungschef Markus Söder (l.) Foto: Peter Kneffel/dpa

Garching.Der Hightech-Gipfel der bayerischen Staatsregierung auf dem Campus Garching der Technischen Universität München spart nicht mit kleinen Showeffekten. CSU-Urvater Franz Josef Strauß wird mit technischem Schnickschnack „reaktiviert“. Via Großleinwand darf er die zwei Milliarden Euro schwere Technologie-Offensive des amtierenden Ministerpräsidenten Markus Söder loben: „Heimat und Hightech – so ist es recht“, wird ihm in den Mund gelegt. Die TU enthüllt zur Feier des Tages zudem einen kleinen 3D-Söder, preist ihn als „so perfekt wie der echte Ministerpräsident“ an. Das Resultat ist zwar nicht das Maximum aller Möglichkeiten, wie dem wahren Söder im Gesicht abzulesen ist. An der Optik könne man arbeiten, merkt er vor voll besetzten Hörsaal an. Es bleibt am Montag aber nicht bei Geplänkel.

### #####, ######### ### ### ##########, ###########, #### ### ########-###### ########## ####### ###### ####. „######## ### ######### ##### ### ###### ### ## ### ######## ###### – #### ############ #### ## ## #### ###### ####### ###### #####. ### #### ### ###### ######## ### ##################.“

