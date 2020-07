Anzeige

Unfälle Hilfreicher Polizist klettert über mehrere Balkone Von Balkon zu Balkon hat sich ein Polizist gehangelt, um einer verletzten Seniorin zu Hilfe zu kommen.

Kaufbeuren.Die Frau war auf ihrem Balkon in einem Mehrfamilienhaus in Kaufbeuren gestürzt und konnte nicht mehr alleine aufstehen, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Da die Wohnungstür von innen versperrt war, unternahm der Beamte am Sonntag die Klettertour über mehrere Stockwerke und ließ die Rettungskräfte in die Wohnung. Nachdem ein Notarzt die Seniorin versorgt hatte, wurde sie mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.