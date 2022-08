Leichtathletik Hindernisläuferin Meyer läuft zu Silber bei EM in München

Lea Meyer hat über 3000 Meter Hindernis überraschend die Silbermedaille bei den Leichtathletik-Europameisterschaften geholt. Die Läuferin vom ASV Köln musste sich am Samstag in München in persönlicher Bestzeit von 9:15,35 Minuten nur Luiza Gega aus Albanien geschlagen geben. Gega gewann in 9:11,31 Minuten vor Meyer, Bronze ging in 9:23,18 Minuten an die Britin Elizabeth Bird. Die zweite deutsche Läuferin Elena Burkard belegte Rang zwölf in 9:39,63 Minuten.

dpa