Notfälle Hinweise auf Tötung einer 92-Jährigen: Polizei ermittelt Nach dem Tod einer 92 Jahre alten Frau in Oberfranken laufen Ermittlungen wegen einer möglichen Gewalttat.

Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht fährt über eine Straße.

Kulmbach.Am Leichnam der Frau seien bei einer routinemäßigen Untersuchung Hinweise auf Gewalteinwirkung festgestellt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Nähere Angaben wollte ein Sprecher unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht machen.

Eine Nachbarin hatte die 92-Jährige Mitte August in deren Wohnung in Kulmbach am Boden liegend gefunden. Trotz Reanimationsversuchen starb die Frau kurze Zeit später. Damals habe es noch keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gegeben, teilte die Polizei mit. Nach den neuen Erkenntnissen ermittelt nun die Kriminalpolizei Bayreuth.