Anzeige

Fragen & Antworten Hinweise zu Ursache von tödlichem Zugunglück - Was bisher bekannt ist

Merken

Mail an die Redaktion Teile der Waggons des verunfallten Regionalzuges stehen nahe an der Unfallstelle auf einem Platz. Foto: dpa

Einen Monat nach dem tödlichen Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen ist die Ursache noch immer nicht klar. Doch Vermutungen, die es schon kurz nach dem Unfall gab, scheinen sich zunehmend zu bestätigen.

Ein Zug entgleist, fünf Menschen sterben: Vor einem Monat, am 3. Juni, hat sich bei Garmisch-Partenkirchen eines der schwersten Zugunglücke der vergangenen Jahre ereignet. Vier Frauen sowie ein 13-Jähriger starben. 16 Menschen werden schwer verletzt, etwa 50 leicht.







Während Angehörige um ihre Liebsten trauern und Verletzte an den Folgen tragen, mehren sich Hinweise auf eine mögliche Unglücksursache. Eine Drucksache des Verkehrsausschusses des Bundestages, über die der Bayerische Rundfunk zuerst berichtet hatte und die auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, . Was bisher bekannt ist - und was nicht.

Wie beschreibt das Dokument die mögliche Ursache?

Laut dem Papier wurden „hintereinanderliegende Schwellenbeschädigungen und eine Verschiebung der Schiene“ vorgefunden. „Ursache dieser Verschiebung sind horizontale Brüche in den Betonschwellen. Hierdurch konnte sich die Schiene unter Last nach bogenaußen verschieben und die vorgefundenen Schäden verursachen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die durch die Zugfahrt auf den Oberbau einwirkenden Kräfte - insbesondere durch auch zum Teil vorgeschädigte Betonschwellen - nicht mehr aufgenommen werden konnten. In der Folge kam es vermutlich zu einer unzulässigen Spurerweiterung und dem Verlust der Spurführung.“

Was sagen die Ermittler zu dem Papier?

Der Fokus der Untersuchung liege bei den Fahrzeugen sowie bei der Infrastruktur, teilt die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung (BEU) mit. Eine ähnliche Antwort hatte die BEU zuvor dem „Münchner Merkur“ gegeben. „Die Untersuchungen der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung befinden sich gegenwärtig im Prozess der Sachverhaltsfeststellung“, ergänzte ein Sprecher. Ergebnisse würden erst mit den vorgesehenen Berichten veröffentlicht. Die Deutsche Bahn äußerte sich zu dem Papier nicht. Auch die Ermittler der Sonderkommission „Zug“ beim Polizeipräsidium Oberbayern Süd sowie die Staatsanwaltschaft nahmen nicht Stellung.

Ist der Verdacht völlig neu?

Schon an den Tagen nach dem Unglück waren Schienen und Fahrgestelle im Visier. Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) nannte damals einen technischen Defekt als wahrscheinlichste Ursache. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) äußerte sich ähnlich. Fahrgestelle von Waggons wurden ebenso sichergestellt wie Schwellen und Teile der Gleise. „Jetzt gilt es, all diese Dinge zu untersuchen“, sagte der Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Stefan Sonntag. „Das müssen Experten machen.“ Im Wesentlichen liege dies bei der BEU.

Wer hat das Unglück möglicherweise mit zu verantworten?

Die Staatsanwaltschaft München II ermittelt gegen drei Bahnmitarbeiter wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung. Was ihnen genau vorgeworfen wird, ist nicht bekannt. Bis zum Abschluss des Verfahrens bleibe offen, ob die Beschuldigten tatsächlich Schuld treffe, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft München II, Andrea Grape, am Freitag. „Da die Ursache des Unglück nicht feststeht, können wir auch noch nicht feststellen, ob oder wer ein Mitverschulden an dem Zugunglück trägt.“

Sollten sich die Hinweise auf Schäden an den Schwellen bestätigen - Wie könnte ein solches Unglück künftig verhindert werden?

„Der Sanierungsstau der letzten Jahrzehnte lässt sich sicher nicht kurzfristig beheben“, sagt Thomas Strang, Experte für Kommunikation und Navigation am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Er plädiert deshalb für Messtechnik an normalen Zügen. Mit preiswerten Sensoren könnten bei regulären Fahrten permanent mögliche Schwachstellen frühzeitig erkannt werden. Eine automatisierte Datenübermittlung nicht nur an eine Zentrale, sondern auch an folgende Züge könne zudem Zeit sparen. Laut Strang wird der Zustand des Netzes vorwiegend mit speziellen Messzügen geprüft, die nur in gewissen Abständen fahren. Von der Messzugfahrt bis zur Mängelbehebung vergehe eine ganze Weile, und am Prozess seien viele Menschen beteiligt.

Gab es vorher Hinweise, dass an der Stelle etwas nicht stimmte?

Nicht klar. Dem Vernehmen soll es von Bahnmitarbeitern vorher Klagen gegeben haben, dass dort etwas nicht Ordnung sein könnte. Ursprünglich hatte die Bahn einem in den Medien veröffentlichten Papier zufolge in der Gegend Gleissanierungen geplant. Ob sich diese aber auf die Unfallstelle bezogen, war stets offen. Die Bahn hat in dem Papier Tausende bevorstehende Arbeiten aufgelistet.

Wann werden an der Stelle wieder Züge fahren?

Offen. Die Instandsetzungsarbeiten an Unglücksstelle haben noch nicht begonnen, da die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind und damit die Stelle nicht freigegeben ist. Die Arbeiten werden dauern: Rund um die Unfallstelle müssen laut Bahn rund 700 Meter Schienen sowie 500 Schwellen erneuert werden. Zudem sind neue Oberleitungen nötig. Dazu müssten auch drei Masten erneuert werden, die teils von umstürzenden Waggons umgerissen wurden und die nun neue Betonfundamente brauchen.

− dpa