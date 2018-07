Architektur

Historische König-Ludwig-Brücke in Kempten ist zurück

Nach der umfassenden Sanierung einer historisch einmaligen Eisenbahnbrücke in Kempten sind die drei Brückenteile nun zurück. Am Dienstag wurde das 54 Meter lange und 140 Tonnen schwere Hauptteil der König-Ludwig-Brücke wieder an den angestammten Platz gehoben. Vier Autokrane waren nach Mitteilung der Stadt für die Montage des Mittelstücks nötig. Die beiden kleineren Seitenteile waren zuvor bereits wieder eingesetzt worden.