Fussball Historische Pokal-Pleite für den FC Bayern: 0:5 in Gladbach

Was für eine Demütigung für den großen FC Bayern! Das so erfolgsverwöhnte Starensemble aus München wird in Gladbach regelrecht vorgeführt und kassiert die höchste Pokal-Niederlage der Vereinsgeschichte.

Von Carsten Lappe und Stefan Tabeling, dpa