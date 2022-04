Anzeige

München Hitlergruß im Biergarten? Prozess gegen Polizisten Am Amtsgericht München beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) ein weiterer Prozess um den Drogenskandal bei der Münchner Polizei. Dem Angeklagten wird allerdings nicht nur Drogenbesitz vorgeworfen, sondern noch weitere Delikte: So soll er Fotos eines gefesselten, nur mit Unterwäsche bekleideten Gefangenen und einen rassistischen Kommentar per Handy verschickt sowie in einem Biergarten den Hitlergruß gezeigt haben. Es kommt zum Prozess, weil der Polizeibeamte Widerspruch gegen einen Strafbefehl eingereicht hat.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

München.Am Amtsgericht München beginnt am Mittwoch (9.30 Uhr) ein weiterer Prozess um den Drogenskandal bei der Münchner Polizei. Dem Angeklagten wird allerdings nicht nur Drogenbesitz vorgeworfen, sondern noch weitere Delikte: So soll er Fotos eines gefesselten, nur mit Unterwäsche bekleideten Gefangenen und einen rassistischen Kommentar per Handy verschickt sowie in einem Biergarten den Hitlergruß gezeigt haben. Es kommt zum Prozess, weil der Polizeibeamte Widerspruch gegen einen Strafbefehl eingereicht hat.