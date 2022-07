Wetter Hitzewelle hält an: Donnerstagnacht wird Regen erwartet

Die Hitzewelle in Bayern hält an: An diesem Dienstag werden viel Sonne und noch heißere Temperaturen als an den Vortagen erwartet. Vor allem im Norden sei die Wärmebelastung teils hoch, meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag. Am Untermain soll es 38 Grad heiß werden und auch andernorts sollen die Temperaturen über 35 Grad klettern.

dpa