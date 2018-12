Fussball

Hitzfeld hält Bayern-Kader für zu dünn

Ex-Trainer Ottmar Hitzfeld sieht den Kader des FC Bayern München in der Breite nicht gut aufgestellt und ist von einer deutlichen Nachbesserung im Sommer überzeugt. „Sie müssen natürlich was machen, das ist klar“, sagte der ehemalige Erfolgscoach des deutschen Fußball-Rekordmeisters der Deutschen Presse-Agentur. „Das hat man versäumt in dieser Saison, dass man auf manchen Positionen für keine richtige Konkurrenzsituation gesorgt hat.“ Man werde die Lehren aus dieser Spielzeit ziehen, ergänzte der 69-Jährige.