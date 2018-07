Fussball Hitzfeld würde DFB-Rolle für Lahm begrüßen Der langjährige Bayern-Coach Ottmar Hitzfeld würde nach dem WM-Desaster eine Rolle für Philipp Lahm beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) begrüßen. „Philipp Lahm ist Weltmeister, hat große Fachkompetenz und ist einer, der den Finger auch mal in die Wunde legt. Er hat ja selbst schon gesagt, dass er sich anbieten würde, in irgendeiner Form beim DFB mitzumachen. Ich würde das begrüßen, wenn man mit ihm einen solch charakterstarken Typen in seinen Reihen hätte“, sagte Hitzfeld, der Lahm früher selbst trainierte, der Münchner „Abendzeitung“ (Mittwoch) in einem Interview.

Mail an die Redaktion Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Philipp Lahm beantworten Fragen des Moderators. Foto: Roland Weihrauch

München.Lahm war Kapitän der Weltmeistermannschaft 2014. Zuletzt hat sich der Ehrenspielführer mit Ratschlägen an Bundestrainer Joachim Löw als möglicher Unterstützer eines Reformprozesses beim DFB in Stellung gebracht. Löw solle künftig einen strafferen Führungsstil pflegen, war eine der Forderungen des 34-Jährigen.

Hitzfeld kritisierte, dass Löw zusammen mit Teammanager Oliver Bierhoff eine Fehleranalyse nach dem blamablen Vorrundenaus in Russland erst im August vorlegen soll. „Ganz Deutschland hat gehofft, dass Jogi Löw sich gleich mit Bierhoff und dem DFB zusammensetzt und analysiert. Das ist ja eigentlich nicht so schwierig“, meinte Hitzfeld. „Im Vereinsleben könnte man auch nicht sagen: „Ja, in zwei Monaten werden wir die Analyse dann bekannt geben.“ Da muss man eigentlich schnell handeln. Das sollte auch beim DFB der Fall sein, weil auch die Fans da einen berechtigten Anspruch darauf haben.“

Hitzfeld rechnet nun auch mit personellen Zeichen bei Löw. „Aber wenn ich ankündige, dass sich etwas ändern muss, muss das auch für die Kaderbildung gelten. Das wird auch erwartet, man muss ein Zeichen setzen“, sagte Hitzfeld.