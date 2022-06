Brauchtum Hoch zu Ross: Hunderte Männer beim Kötztinger Pfingstritt

Bei strahlendem Sonnenschein haben Hunderte Reiter am traditionellen Kötztinger Pfingstritt teilgenommen. Seit mehr als 600 Jahren gibt es die Männerwallfahrt in der Oberpfalz, in den vergangenen zwei Jahren war sie wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. In Feiertagstracht und auf geschmückten Pferden zogen die Reiter am Morgen des Pfingstmontags in Bad Kötzting los zur etwa sieben Kilometer entfernten Nikolauskirche in Steinbühl. Nach einer Messe und einer Rast kehrten die Reiter zurück.

dpa