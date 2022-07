Erlangen Hochhausbewohner entdeckt Waldbrand: Ortung mit Drohne

Mithilfe einer Drohne hat die Feuerwehr bei Erlangen einen Waldbrand in einem unzugänglichen Gebiet geortet. Ein Anwohner hatte von einem mehrere Kilometer entfernten Hochhaus aus Rauch gemeldet, wie das Amt für Brand- und Katastrophenschutz Erlangen am Dienstag mitteilte. Doch die Feuerwehr fand am Montagnachmittag zunächst kein Feuer im Tennenloher Forst.

dpa