Corona Hochrisikogruppe: Alt-OB Ude will nicht zu Wiesn-Anstich

Münchens Alt-Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) wird am Samstag in einer Woche wegen der Corona-Gefahr nicht zum Anstich auf das Oktoberfest gehen. „Wir sind ein Ehepaar aus der Hochrisikogruppe“, sagte Ude (74) der „Abendzeitung“ am Donnerstag. „Wir werden nicht gehen.“

dpa