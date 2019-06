Wetter Hochsommer in Bayern macht kurz Pause Wer für den Feiertag am Donnerstag eine Grillfeier oder einen Badeausflug geplant hat, sollte eine regengeschützte Alternative in petto haben: Ausgerechnet an Fronleichnam startet der Hochsommer in Bayern in eine mehrtägige Pause, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Dienstag in München sagte.

Mail an die Redaktion Eine Biene fliegt auf eine Kornblume zu. Foto: Angelika Warmuth/Archivbild

München.Werden am Mittwoch noch Temperaturen von mehr als 30 Grad erwartet, so wird es dem Meteorologen zufolge am Donnerstag im Freistaat überwiegend bewölkt, und bei Höchsttemperaturen von 24 Grad soll es immer wieder kräftig gewittern.

Das soll sich auch am Freitag und Samstag kaum ändern. Am Sonntag dann kehrt der Sommer laut Wetterexperte aber zurück: Es wird meist trocken mit „steigenden hochsommerlichen Temperaturen“.

Der Meteorologe warnt zudem vor steigenden UV-Werten. „Die Strahlung ist vor allem problematisch für die Haut“, sagte er. „Bei strahlend blauem Himmel und wenig Feuchtigkeit in der Luft kommt vor allem in den höheren Lagen viel UV-Strahlung durch“. Ist der Wert zu hoch, gibt der DWD wie am Dienstag eine sogenannte UV-Warnung heraus. Der Tipp des Wetterexperten: um die Mittagszeit von 11 bis 15 Uhr sich nicht im Freien aufhalten und falls es nicht anders geht, gut mit Sonnencreme einschmieren und lange Kleidung tragen.