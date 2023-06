Blick ins Archiv Hochwasser 2013 in der Region: Ein Rückblick in Bildern

Regensburgs Wahrzeichen stand das Wasser bis zum Halse: Die Steinerne Brücke war Anfang Juni 2013 tief versunken. Zuletzt musste auch der Salzstadel geflutet werden. Foto: Steffen

Hochwasser im Juni 2013 in Abensberg. Foto: Weigert

Der Randkanal in Bad Gögging schwoll 2013 bedrohlich an und musste mit Sandsäcken gesichert werden. Neumaier

Hart traf es 2013 den Kelheimer Ortsteil Staubing. Teile des Ortes standen komplett Wasser. Foto: Neumaier

Regensburg, Stadt.Ausnahmezustand herrschte Anfang Juni 2013 in der Region: Die Pegel der Donau und der Abens waren nach tagelangen Regenfällen angeschwollen. Regensburg erlebte die schlimmste Flut sei 150 Jahren. Auch in Abensberg, Bad Gögging und Kelheim kämpften Bewohner und Einsatzkräfte gegen die Wassermassen. Ein Rückblick in Bildern.