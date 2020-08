Anzeige

Wetter Hochwasser: Donau steigt stark an Der Hochwassernachrichtendienst (HND) rechnet in Passau mit der höchsten Meldestufe. In Regensburg ist die Gefahr gering.

Mail an die Redaktion In Passau wird voraussichtlich am Mittwoch Meldestufe 1 erreicht, in Regensburg bleibt der Pegel unterhalb von Meldestufe 1. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Passau.Im niederbayerischen Passau wurde am Dienstag an der Donau die erste Warnstufe erreicht. Die Experten des Landesamtes für Umwelt schließen nicht aus, dass bis zum Mittwochfrüh der Pegelstand dort im Bereich der höchsten Meldestufe, der Stufe vier, liegen kann.

Die Regensburger müssen sich bis dato nicht vor Hochwasser fürchten: Die Donau wird voraussichtlich am Mittwoch den höchsten Pegelstand erreichen, mit etwas über 3,50 Metern liegt er aber deutlich unter Meldestufe 1 (4 Meter).

Pegel steigt um rund 3 Meter

In Passau machen die Experten den Inn-Zufluss für den starken Anstieg verantwortlich, hieß es. In den vergangenen Tagen lag die Donau in Passau stabil unter fünf Metern, am Mittwoch wird der Pegel dann vermutlich mehr als acht Meter anzeigen.

Die Niederschläge sorgten am Dienstag im gesamten Süden Bayerns für Überflutungen. Besonders der Inn war davon betroffen. Am Nebenfluss Mangfall wurde sogar bereits am Dienstagvormittag bei Feldolling im Landkreis Rosenheim die Warnstufe vier erreicht.

Hochwassergefahr sinkt ab Mittwoch

Bei der höchsten Meldestufe sind der Definition zufolge bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder der Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich. Ab Mittwoch könnten sich dem HND zufolge die Hochwasserwellen überall wieder abbauen.