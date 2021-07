Anzeige

Hochwasser Hochwasser: Pegel in der Region steigen Welche Meldestufe gilt in Regensburg, Schwandorf, Cham, Kelheim und Neumarkt? Hier finden Sie die aktuellen Pegelstände.

Aktuelle Informationen zum Hochwasser in der Region.

Regensburg.Wie steht es um das Hochwasser in Regensburg, Cham, Kelheim, Neumarkt und Schwandorf? Unwetter mit Starkregen haben in den vergangenen Wochen die . Auch für den weiteren Sommerverlauf ist durchwachsenes Wetter vorhergesagt, mit teils starken lokalen Regenschauern. Hier finden Sie immer wieder aktualisiert die Pegelstände (Wasserstand angegeben in Zentimeter über Pegelnullpunkt) aus Ostbayern mit den dazugehörigen Meldestufen von 1 bis 4.

Stand: 19. Juli, 11.00 Uhr

Regensburg: (Eiserne Brücke / Donau)

403 cm - Meldestufe 1

Die höchsten Wasserstände werden abends erwartet, Meldestufe 2 wird aber voraussichtlich nicht erreicht.

Cham: (Regen)

106 cm - Meldestufe 1

Die Wasserstände gehen bereits wieder zurück.

Kelheim: (Donau)

518 cm - Meldestufe 2

Die höchsten Abflüsse werden gegen 21 Uhr erwartet.

Neumarkt: (Kanalhafen)

180 cm

Schwandorf: (Naab)

115 cm

Amberg: (Vils)

59 cm

Erläuterungen der Meldestufen Meldestufe 1: Stellenweise kleinere Ausuferungen.



Meldestufe 2: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen.



Meldestufe 3: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr erforderlich.



Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich.