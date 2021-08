Anzeige

Hochwasser Hochwasserschutz: SPD für mehr Personal Nach Ansicht von Bayerns Sozialdemokraten brauchen Wasserwirtschaftsämter mehr Mitarbeiter, um sich gegen Flut zu wappnen.

München.Fraktionschef Florian von Brunn teilte am Sonntag mit: „Personalkürzungen und Sparpolitik zu Lasten des Bevölkerungsschutzes sind falsch und gefährlich! Egal ob Wasserwirtschaft oder Gesundheitsämter: Wir brauchen einen starken Staat und effiziente Behörden!“

Trotz der zunehmenden sei seit vielen Jahren in den Wasserwirtschaftsämtern stark reduziert worden. Fast ein Fünftel der Stellen sei seit 2004 abgebaut worden, habe eine Anfrage der stellvertretenden Fraktionschefin Margit Wild gezeigt. Von Brunn forderte die Staatsregierung auf, mehr feste Stellen und mehr Ausbildungsplätze in der Wasserwirtschaft zu schaffen. „Gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Wasserwirtschaft sind extrem wichtig – für die Planung und die Umsetzung von Hochwasserschutz, die Beratung der Kommunen, die Kontrolle von Dämmen und Deichen.“

