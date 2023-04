Sonnen Hochzeit eskaliert: Bräutigam wird zu Boden geschlagen und bedroht Polizisten

Sonnen.Eine Hochzeitsfeier ist am Samstagabend in Sonnen (Landkreis Passau) aus dem Ruder gelaufen. Zunächst wurde der Bräutigam von einem Hochzeitsgast zu Boden geschlagen, dann bedrohte er Polizisten.

Die Polizei in Hauzenberg wurde gegen 23 Uhr wegen einer Körperverletzung auf die Hochzeitsfeier gerufen. Ein 58 Jahre alter Hochzeitsgast hatte den 42 Jahre alten Bräutigam geschlagen wodurch er zu Boden ging und sich so sehr am Kopf verletzte, dass er eine Behandlung benötigte. Wie die Polizei in der Pressemeldung jedoch mitteilt, zeigte sich „der Mann des Abends“ uneinsichtig. Er bedrohte und beleidigte einen der eingesetzten Beamten.







Letztlich ließ sich der Bräutigam noch davon überzeugen, dass er in Behandlung müsse. Er wurde in Begleitung der Polizei mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm mehrere Anzeigen auf.

− dao