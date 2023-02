Prozess Höchststrafe nach Messer-Attacke in Flüchtlingsheim

Rund acht Monate nach dem blutigen Messerangriff in einer Flüchtlingsunterkunft am Bodensee ist ein 32-Jähriger zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Zusätzlich stellte das Landgericht Ravensburg am Donnerstag die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete eine Sicherungsverwahrung an.

dpa