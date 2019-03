Fussball Hoeneß für neue Club-WM: „Statt Confed Cup wunderbar“ Bayern-Präsident Uli Hoeneß hat sich nach der Entscheidung des FIFA-Councils zur Reform der Club-WM ebenfalls klar für den neuen Wettbewerb ausgesprochen.

Mail an die Redaktion Uli Hoeneß, Präsident des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München. Foto: Marijan Murat/Archiv

München.„Die Club-Weltmeisterschaft finde ich super“, sagte Hoeneß nach dem 6:0-Sieg der Münchner in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 am Sonntag. „Dieser Confederations Cup ist für die Katz, deswegen, Club-WM mit tollen Mannschaften, alle vier Jahre statt Confederations Cup, wunderbar.“ Er hoffe, dass die reformierte Club-WM möglichst bald ausgetragen werde. Der Wettbewerb soll erstmals im Sommer 2021 stattfinden und den Confederations Cup ersetzen.

Noch am Freitag hatte die Europäische Club-Vereinigung ECA betont, dass keiner der von ihr vertretenen 232 Vereine an dem geplanten Turnier mit 24 Teams aus aller Welt teilnehmen werde. Die sieben europäischen Council-Mitglieder um DFB-Präsident Reinhard Grindel hatten am Freitag in Miami gegen die neue Club-WM gestimmt. Danach hatten sich jedoch sowohl Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und einem Medienbericht zufolge auch der spanische Rekordmeister Real Madrid positiv über den Wettbewerb geäußert.

Hoeneß sprach sich dagegen klar gegen eine Erhöhung der WM-Teilnehmerzahl auf 48 Teams schon im Jahr 2022 aus. „Die Weltmeisterschaft aufzublähen, halte ich für einen großen Schwachsinn“, sagte er. An diesen Plänen hält die FIFA weiter fest. Damit es zu einer Ausweitung der WM kommen kann, müssen allerdings noch Bedingungen erfüllt werden.