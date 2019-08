Fussball Hoeneß gibt Entscheidung über Zukunft beim FC Bayern bekannt Uli Hoeneß verkündet heute die lange erwartete Entscheidung über seine Zukunft beim FC Bayern München.

Merken

Mail an die Redaktion Niko Kovac (l), Trainer des FC Bayern München und Uli Hoeness, Präsident FC Bayern München. Foto: Peter Kneffel

München.Allen Vorzeichen nach wird er seinen Rückzug aus der Clubspitze bekanntgeben. Demnach will sich Hoeneß Ende November aus dem Präsidentenamt zurückziehen. Den Vorsitz des Aufsichtsrates gibt er vorzeitig ab. Bevor der 67-Jährige an die Öffentlichkeit geht, will er erst den Aufsichtsrat informieren. Die Entscheidung sei gefallen, aber er wolle sie erst heute mitteilen, sagte Hoeneß.

Hoeneß' Ämter beim deutschen Fußball-Rekordmeister soll der frühere Adidas-Chef Herbert Hainer übernehmen. Der 65 Jahre alte Niederbayer fungiert aktuell als stellvertretender Vorsitzender in dem neunköpfigen Kontrollgremium.

Hoeneß begann nach seiner Spielerkarriere vor über 40 Jahren seine Arbeit als Manager beim FC Bayern. Im Jahr 2009 wurde er erstmals zum Präsidenten gewählt.