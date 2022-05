FC Bayern München Hoeneß unterstützt Bayern-Führung: Lewandowski unersetzlich

Ehrenpräsident Uli Hoeneß begrüßt das Vorhaben der Führung des FC Bayern München um Vorstandschef Oliver Kahn, Torjäger Robert Lewandowski nicht schon in diesem Sommer ziehen zu lassen. Es wäre „auch meine Meinung, dass man ihn nicht abgibt“, sagte der 70 Jahre alte Hoeneß am Sonntag am Rande der Bayern-Meisterfeier im Münchner Rathaus und auf dem Marienplatz vor Journalisten.

dpa