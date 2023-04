DFB-Pokal Hoeneß‘ VfB-Startelf mit Sosa und Führich: FCN mit Horn

Sebastian Hoeneß setzt für seine erste Startelf als Trainer des VfB Stuttgart auf Borna Sosa. Der 25 Jahre alte Abwehrspieler steht im DFB-Pokal-Viertelfinale beim 1. FC Nürnberg an diesem Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) nach verletzungsbedingter Pause bei Union Berlin wieder in der Anfangsformation. Insgesamt nimmt Hoeneß, der bei dem Fußball-Bundesligisten am Montag als Nachfolger von Bruno Labbadia bekannt gegeben wurde, vier Veränderungen vor. Chris Führich ersetzt im Sturm etwa Juan Perea.

dpa