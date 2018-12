Fussball

Hoeneß wartet mit Reaktion auf Kritik bis nach Weihnachten

Bayern-Präsident Uli Hoeneß will sich nach der harten Kritik auf der Jahreshauptversammlung an seiner Person bis nach Weihnachten mit einer Reaktion Zeit lassen. „Das muss nicht, aber könnte ein Einschnitt auch bei der Entwicklung bei unseren Fans sein. Jetzt kommt Weihnachten, das Fest des Friedens, und danach weiß ich sicherlich, wie ich das einzuordnen habe“, sagte der Präsident des FC Bayern München am Montagabend auf einer Veranstaltung der „Stuttgarter Nachrichten“.