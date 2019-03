Fussball Hoffenheim gegen Nürnberg ohne Mittelfeldspieler Demirbay Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss im Heimspiel gegen Schlusslicht 1.

Merken

Mail an die Redaktion Kerem Demirbay (r) und Nico Schulz von der TSG 1899 Hoffenheim jubeln. Foto: Uwe Anspach/Archiv

Zuzenhausen.FC Nürnberg auf Mittelfeldantreiber Kerem Demirbay verzichten. Der 25-Jährige fehlt in der Partie am Sonntag (15.30 Uhr) wegen einer Wadenverletzung, die er sich im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (2:3) zugezogen hatte. Ebenfalls nicht zur Verfügung stehen der gesperrte Abwehrspieler Kasim Adams und Mittelfeldspieler Dennis Geiger (Leistenoperation). Ansonsten hat sich die Personallage bei der TSG wieder etwas entspannt, auch wenn Trainer Julian Nagelsmann am Freitag betonte: „Es werden einige Spieler im Kader stehen, die nur 20, 30 Minuten spielen können.“