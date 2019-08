Fussball Hoffenheim im DFB-Pokalspiel in Würzburg ohne Kramaric Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim muss die Erstrundenpartie im DFB-Pokal bei den Würzburger Kickers ohne den WM-Zweiten Andrej Kramaric bestreiten.

Hoffenheims Andrej Kramaric in Aktion. Foto: Arne Dedert/Archivbild

Würzburg. Der 28 Jahre alte Kroate ist für das Spiel beim Drittligisten an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) keine Option, wie Trainer Alfred Schreuder am Donnerstag sagte. „Er ist ein Topspieler, der fehlt uns natürlich immer“, sagte der Coach. Dem Knie gehe es zwar besser, auch eine Rückkehr zum Liga-Start bei Eintracht Frankfurt sei aber noch ungewiss. Für das Pokalspiel in fehlen auch Leonardo Bittencourt und Sargis Adamyan.